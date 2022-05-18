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Суд в Москве заочно арестовал соратника Навального Жданова

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова, обвиняемого по делу о создании экстремистского сообщества и мошенничестве.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Жданова меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буровцова.

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По ее словам, Жданову предъявлено обвинение в создании и руководстве экстремистским сообществом (ч.1 ст.282.1), создании НКО (включая НКО, выполняющую функции иноагента), деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением (ч.2 ст.239), сборе средств, заведомо предназначенных для финансирования деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3), а также в четырех эпизодах особо крупного мошенничества (ч.4 ст.159) УК РФ.

Жданов объявлен в международных розыск.

В сентябре прошлого года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ликвидирован как экстремистская организация по решению суда) Ивана Жданова, руководителя "Штабов Навального" (признано в РФ экстремистской организацией) Леонида Волкова (включен в реестр физлиц-иноагентов), а также Любови Соболь (признана в РФ СМИ-иноагентом), Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный находится в заключении в колонии во Владимирской области.

В ведомстве считают, что "противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки".

Иван Жданов
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