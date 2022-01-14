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Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов
Леонид Волков
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Соответствующие записи появились в реестре Росфинмониторинга в пятницу.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

28 сентября прошлого года в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем в отношении Навального и его ближайших соратников - Волкова, Жданова, Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и других. В настоящее время все они находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

Волков и Жданов объявлены в РФ в розыск.

Леонид Волков Иван Жданов Алексей Навальный Росфинмониторинг

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