Оппозиционеры Волков и Кара-Мурза включены в реестр физлиц-иноагентов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ присвоило статус физических лиц - иностранных агентов соратнику оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову и оппозиционеру, журналисту Владимиру Кара-Мурзе.

Реестр физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

По данным Минюста, фигуранты занимались политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.

Волков, как практически и вся команда Навального, в настоящее время находится за рубежом. В РФ в отношении него возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем. Оппозиционер также является фигурантом перечня террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области.

Кара-Мурза ранее в пятницу был арестован Басманным судом Москвы по делу о распространении дезинформации о бомбардировках российскими военными жилых районов на Украине (ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщал Следственный комитет, 15 марта журналист в публичном выступлении перед членами нижней палаты Легислатуры Аризоны (США) "распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами России на Украине".