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Собянин потребовал ускорить капремонт культурного центра "Москвич"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин посетил культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте у станции метро "Текстильщики", где уже четыре года идет капитальный ремонт, и поручил ускорить работы, чтобы они завершились в 2022 году.

Руководитель городского департамента культуры Александр Кибовский рассказал мэру о ходе работ и выразил надежду, что в новом году центр откроется для посещения. Он отметил, что "Москвич" - один из самых крупных культурных центров города и что это первый в столице ремонт такого масштаба за полвека.

"Работы идут в графике, оборудование уже здесь: свет, звук - все уже здесь на складах (...) полностью завершена работа по внутренним инженерным системам, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, все это уже сделано. Сейчас заканчиваются фасадные работы и приступаем к отделочным", - сказал Кибовский.

Дворец культуры АЗЛК был построен в 1977 году. Его капремонт мэрия начала в 2019 году. В здании планировали отремонтировать кровлю, обновить фасады и коммуникации и установить новые сотни единиц современного театрального и концертного оборудования. На период проведения ремонта занятия творческих объединений КЦ "Москвич" проводятся в ближайших библиотеках, культурных центрах, а также в торгово-пешеходном комплексе "Мост".

На базе КЦ "Москвич" действуют более 60 творческих коллективов, студий и клубных объединений для детей и взрослых всех возрастов по направлениям: музыка, хореография, театр, изобразительное искусство, фольклор, вокал, актерское мастерство, киноискусство, фотография, гимнастика, йога, акробатика и цирковое искусство, оздоровительная и восточная гимнастика, интеллектуальные игры и раннее развитие. В них занимаются более 2 тысяч человек.

Москва Москвич Текстильщики Сергей Собянин АЗЛК
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