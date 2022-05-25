В Москве появились три автозака с кондиционерами и туалетами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Первая партия из трех автозаков, оборудованных кондиционерами и туалетами, уже поступила в распоряжение столичных властей и принята к эксплуатации, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась: сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступили. Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и уже три современных автозака с кондиционером, с туалетом приняты к эксплуатации", - сказала Потяева журналистам на пресс-конференции.

Она уточнила, что три поступивших автозака реализованы на базе автомобиля "Форд", ещё 13, которые уже поступили, но ещё не приняты для эксплуатации, - на базе "КАМАЗ". По ее словам, вторая группа представляет собой более крупные автомобили, предназначенные для перевозки большего числа людей. Они также оборудованы кондиционером и туалетом.

"Важно, чтобы МВД по Москве с департаментом транспорта связались и тоже усовершенствовали свои автозаки. Мы проработали этот вопрос, сейчас я готова написать письмо на имя руководителя московского МВД Олега Баранова и руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, чтобы проработан был и этот вопрос", - добавила омбудсмен.

4 мая, выступая с докладом в Мосгордуме, Потяева сообщила, что правительство Москвы и руководство следственных изоляторов приняли решение о выпуске нового автозака с кондиционером и туалетом.