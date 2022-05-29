Работу метро в районе "Лужников" могут ограничить из-за финала Кубка России по футболу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Полиция может ввести ограничения на вход и выход пассажиров на некоторых станциях московского метрополитена в связи с проведением финального матча Кубка России по футболу, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье.

"Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро "Парк Культуры", "Фрунзенская", "Спортивная", "Воробьевы горы", "Университет" и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

Уточняется, что матч "Спартак" - "Динамо" пройдет на стадионе "Лужники" в 17:00.