Ветер повалил в Москве почти два десятка деревьев

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"За 3 июня ветром повалено 17 деревьев, есть случаи повреждения автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

Власти предупреждают москвичей о ветре с порывами до 17 м/с, который сохранится до конца дня.

Ранее сообщалось, что утром в столице менее чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков.

На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

В департаменте транспорта столицы сообщали о подтоплении вестибюля станции метро "Рижская". Вода ушла в дренажную систему, движение поездов осуществлялось в соответствии с графиком.