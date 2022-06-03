"Шереметьево" приостановит движение межтерминальных подземных поездов 6 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Движение подземных поездов, соединяющих северные и южные терминалы аэропорта "Шереметьево", будет приостановлено 6 июня, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Подземное метро, на котором можно было добраться из терминалов D, E, F до терминалов B и C, временно не будет работать. Теперь пассажиры могут воспользоваться поездом "Аэроэкспресс" и без пересадок доехать в терминалы В и С прямо от Белорусского вокзала ровно за 65 минут", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду "Аэроэкспрессы" в "Шереметьево" начали ходить не только до южных терминалов аэропорта D, E, F, но и до северных B и C. Это стало возможным благодаря строительству новой ж/д линии, которая соединила терминальные комплексы: в течение нескольких лет ее строило ОАО "РЖД". Как и ранее, поезда из Москвы сначала будут прибывать к терминалу E, но затем будут отъезжать назад, огибать летное поле по новой линии и подъезжать к B.

При этом ни один из южных терминалов "Шереметьево" на данный момент не работает. Как сообщалось, D был закрыт в марте на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций, F - в конце 2021 года в связи с реконструкцией, Е - в 2020 году из-за пандемии COVID-19.