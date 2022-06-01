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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

"Аэроэкспрессы" начали ходить до терминалов B и C аэропорта "Шереметьево"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Северном терминальном комплексе аэропорта "Шереметьево" открылся новый железнодорожный терминал, и "Аэроэкспресс" запустил свои поезда к терминалам В и С, находящимся в этом комплексе. Об этом сообщил московский Департамент транспорта.

Теперь до терминалов B и С можно будет добраться напрямую из Москвы на двухэтажных поездах без пересадок и пробок.

Новую линию в течение нескольких лет строило ОАО "РЖД". Ее длина - около 4 км. Ее присоединили к существующим путям. "Аэроэкспрессы" теперь приезжают из Москвы к южным терминалам (D, E, F), а затем едут к северным (B, C).

Шереметьево Москва Дептранс РЖД Аэроэкспресс
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