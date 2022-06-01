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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Прямые "Аэроэкспрессы" до северных терминалов "Шереметьево" запустят после 2024 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Прямой железнодорожный съезд с главных путей до северных терминалов аэропорта "Шереметьево" для движения "Аэроэкспрессов" может быть построен после 2024 года, сообщил гендиректор ООО "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.

"Насколько я знаю, это является составной частью совместной программы РЖД, правительства Москвы и Российской Федерации. Это так называемый второй этап развития Савеловского направления - когда строятся дополнительные третий, четвертый пути и прямой съезд на северные терминалы", - сказал Акимов журналистам в среду.

На уточняющий вопрос, когда такой съезд может быть построен, он сказал: "Это больше вопрос к РЖД. Это точно в планах. Сейчас программа действующая до 2024 года - насколько нам известно, там этих мероприятий нет. То есть это некая открытая дата после 2024 года".

1 июня были запущены поезда до северных терминалов В и С, которые из Москвы сначала прибывают на южные терминалы, а потом направляются к северным. Ранее "Аэроэкспрессы" ходили только до южных терминалов аэропорта D, E, F.

До северных терминалов РЖД за несколько лет построила ветку.

Сейчас ни один из южных терминалов "Шереметьево". D был закрыт в марте на фоне падения перевозок из-за антироссийских санкций, F - в конце 2021 года в связи с реконструкцией, Е - в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Таким образом, пассажиров в "Шереметьево" обслуживают только терминалы B и C.

Шереметьево РЖД Аэроэкспресс Москва Савеловское направление Андрей Акимов
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