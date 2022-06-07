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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

На "оранжевой" ветке метро Москвы увеличен интервал движения поездов из-за сбоя

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел утром во вторник на Калужско-Рижской линии метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На севере Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Других подробностей пока не поступало.

Ранее "Интерфакс" сообщал, что вечером в понедельник почти на час прерывалось движение на Замоскворецкой линии от "Автозаводской" до "Белорусской". Сбой был связан с падением человека под прибывающий поезд на станции "Новокузнецкая".

По данным агентства, пассажир погиб.

Москва Московский метрополитен Калужско-Рижская линия
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