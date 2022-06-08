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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"

Территорию у посольства США переименуют в "Площадь Донецкой народной республики"
Стенд с информацией у посольства США в Большом Девятинском переулке
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На платформе "Активный гражданин" завершилось голосование за название площади рядом с посольством США, сообщил официальный сайт мэрии Москвы.

"Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Самое большое количество голосов - 44,69% набрал вариант "Площадь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Второе место заняло название "Площадь защитников Донбасса" (31,54%). У варианта "Площадь Героя России Владимира Жоги" 8,33% голосов. Еще 15,44% горожан доверили решение специалистам.

В голосовании приняли участие более 278 тыс. человек.

С инициативой о переименовании площади 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили назвать территорию рядом с посольством США "площадью защитников Донбасса".

Мэрия Москвы
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