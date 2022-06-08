В Кремле ждут, что вслед за площадью ДНР в Москве появится и площадь ЛНР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствует выбор названия территории около посольства США в Москве в честь Донецкой народной республики и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской народной республики.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили, нравится ли ему как москвичу итоговый вариант названия - "Площадь Донецкой народной республики" , - выбранный после голосования жителей столицы по вопросу переименования территории около посольства США в Москве.

"Мне как москвичу итоговый вариант нравится. И мне как москвичу, конечно, хотелось бы, чтобы одновременно с этим сразу была бы выбрана (территория для названия - ИФ) "Площадь Луганской народной республики", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что на платформе "Активный гражданин" завершилось голосование за название площади рядом с посольством США в Москве.

"Безымянная территория располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Самое большое количество голосов - 44,69% набрал вариант "Площадь Донецкой народной республики", - сообщил официальный сайт мэрии столицы.