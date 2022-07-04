Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Москвичи предложили назвать территорию около посольства Великобритании в Москве в честь Луганской Народной Республики, сообщили в столичной мэрии в понедельник.

"Горожане решили назвать в честь Луганской Народной Республики территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат. Голосование прошло в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие 109 603 человека. Выбранный большинством вариант набрал 56,85 процента голосов", - говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

По адресу Смоленская набережная, 10 находится британское посольство.

Уточняется, что другими вариантами в голосовании были территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (его выбрали 10,64% проголосовавших), территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (13,78%).

С улицы Пилюгина располагается вход в здание консульско-правового департамента посольства ФРГ. Вдоль Большого Ржевского переулка находится озелененная территория между посольствами Литвы и Бельгии.

Ранее сообщалось, что на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование за территорию, которой будет присвоено название в честь Луганской народной республики.

В конце июня сообщалось, что безымянную площадь в Москве возле посольства США в РФ назвали "Площадью Донецкой народной республики"

С инициативой о наименовании площади 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили назвать территорию рядом с посольством США "Площадью защитников Донбасса". В ходе голосования на платформе "Активный гражданин" победу одержал вариант названия "Площадь Донецкой Народной Республики".

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приветствует выбор названия территории около посольства США в Москве в честь Донецкой Народной Республики и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской Народной Республики.

В тот же день депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования "Площади Луганской Народной Республики".