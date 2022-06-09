Губернатор Подмосковья сообщил, что отели региона забронированы на лето на 85%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В отелях и глэмпингах Подмосковья на лето забронированы уже 85% мест, сообщил радиостанции "Спутник" губернатор области Андрей Воробьев.

"Если говорить про отели, глэмпинги, которые сейчас развиваются, и коттеджные различные варианты отдыха, то 85% уже - бронь, спрос высокий. И наша задача вместе с теми, кто занимается в сфере туризма, максимально информировать", - сказал он.

По словам Воробьева, в Московской области работают 923 отеля, порядка 25 яхт-клубов, 12 гольф-клубов, 78 конных клубов.

"Инфраструктура развивается, и ты можешь выбрать, куда поехать и что тебе по душе. Раньше чаще всего это был отдых выходного дня, сейчас мы видим, что эти дни, не только уикэнд, но уже и пять-семь дней", - сказал он.