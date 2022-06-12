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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Для спасения пострадавших в ДТП в Луховицах детей привлекали санитарные вертолеты

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вертолеты санавиации привлекались для транспортировки пострадавших детей в аварии в Луховицах, сообщил глава муниципалитета Сергей Тимохин в воскресение.

"13-летняя девочка была транспортирована в город Москва в областной детский ортопедический центр "Сокольники" на машине "Медицины катастроф" в сопровождении ГИБДД. Четверо детей с травмами разной степени сложности отправили на вертолетах Московского авиационного центра с врачами в Клинику Рошаля - НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", - написал он в своем телеграм-канале.

Тимохин отметил, что остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, их здоровью ничего не угрожает.

МоскваМедики продолжают оказывать помощь пострадавшим в ДТП в ЛуховицахЧитать подробнее

Ранее в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за жизнь троих детей, сбитых автомобилем в подмосковных Луховицах, борются врачи.

11 июня вечером восемь человек, в том числе шестеро детей, пострадали и один погиб в результате ДТП с участием группы велосипедистов и легковушки на автодороге Луховицы-Дединово в районе населенного пункта Красная Пойма.

Как сообщали в МВД, предварительно, водитель на машине "Рено" не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов, после чего столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии водитель "Рено" погиб, еще восемь человек госпитализированы в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подмосковье Луховицы
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