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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Рашкин покинул пост руководителя московского горкома КПРФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президиум ЦК КПРФ утвердил решение об уходе Валерия Рашкина с должности первого секретаря московского горкома партии и переходе на работу советником ЦК.

"Решением президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин переходит на работу советника ЦК КПРФ, он покидает пост руководителя московского горкома партии", - сообщил в среду "Интерфаксу" секретарь ЦК Александр Ющенко.

По его словам, Рашкин сконцентрируется на решении федеральных задач КПРФ.

Обязанности руководителя столичного отделения партии возложены на лидера фракции коммунистов в Мосгордуме Николая Зубрилина.

Госдума 25 мая проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В постановлении указывалось, что решение принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося.

Валерий Рашкин
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