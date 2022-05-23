Депутат Госдумы Рашкин не смог обжаловать приговор за убийство лося

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося, сообщил в понедельник "Интерфаксу" его адвокат Константин Лазарев.

"В основе приговора и возражения на жалобу прокурора заложен довод о том, что денежное возмещение не компенсирует причиненный ущерб. Мы аргументированно заявляли на основе данных правительства Саратовской области, что количественный ущерб не превышает заложенного лимита на отстрел лосей в области", - сказал Лазарев.

Защита не согласна с обвинением и в части "невосполнимости гибели животного".

"Невосполнимость возможна только в том случае, если умер человек, поскольку он является личностью, и в силу этого каждый человек уникален и невосполним. Никакое животное не признается личностью, поэтому не может быть признано уникальным. Их разводят, в том числе для восполнения численности в природе", - добавил адвокат.

Лазарев уточнил, что приговор суда вступил в законную силу, и теперь Рашкина могут лишить депутатского мандата.

"Мы считаем, что приговор несправедлив. Рашкину вменили выслеживание, добычу (выстрел), разделку и перевозку. Наказание назначили исходя из санкции по части второй - совершенное группой лиц. Но группой лиц он совершил только перевозку. Выслеживание, добычу и разделку он совершил один",- пояснил адвокат.

По его словам, последствия, о которых говорил прокурор, наступили именно от этих действий.

"Группой лиц совершена незначительная часть действий. Поэтому назначить наказание без учета данного обстоятельства несправедливо", - резюмировал Лазарев.

Дело Рашкина

Инцидент произошел в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что депутат, не имевший разрешения, участвовал в охоте на лося. Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду на машине в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивал, что не знал об отсутствии разрешений. Он также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание: 3 года условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, Рашкину на 2 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой.