Рашкин лишен депутатского мандата

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

В постановлении указывается, что решение принято в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда.

Ранее Саратовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Рашкина на приговор по резонансному уголовному делу об убийстве лося.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области. Следствие установило, что депутат участвовал в незаконной охоте на лося. Кроме того, Рашкин отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем был привлечен к административной ответственности за езду на машине в нетрезвом виде.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивал, что не знал об отсутствии разрешений. Он также заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого лося и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд Саратовской области квалифицировал действия Рашкина по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание: три года условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, Рашкину на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой.