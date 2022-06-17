Пожар в доме в центре Москвы локализовали на площади 250 кв. м

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован на площади 250 кв. м, все жильцы эвакуированы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В 23:50 пожар локализован на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что все жильцы дома эвакуированы. Сведений о пострадавших не поступало.

В четверг вечером огонь охватил кровлю жилого дома в центре Москвы.

"На Тверской, 27с2 установлено, что происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания", - отмечалось в сообщении столичного главка МЧС.