В центре Москвы загорелась кровля жилого дома

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Огонь охватил кровлю жилого дома в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба столичного главка МЧС в четверг.

"На Тверской, 27с2 установлено, что происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания на площади 200 кв. м, - говорится в сообщении.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что специалистами проводится эвакуация жильцов дома. Пожару присвоен второй ранг сложности, добавил собеседник агентства.

Сведений о пострадавших не поступало.

В столичной прокуратуре отметили, что обстоятельств и причин пожара выясняются.