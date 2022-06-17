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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Пожар в доме в центре Москвы ликвидировали

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"В 00:23 пожар ликвидирован на площади 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что все жильцы дома эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером огонь охватил кровлю жилого дома в центре Москвы.

"На Тверской, 27с2 установлено, что происходит возгорание на кровле семиэтажного административно-жилого здания", - отмечалось в сообщении столичного главка МЧС.

Москва МЧС
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