Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Скончался пассажир, упавший под поезд на станции "Боровицкая" столичного метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, упавший под прибывающий поезд на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, скончался, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах столицы.

"Он был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, спасти жизнь пострадавшего не удалось", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее источник агентства говорил, что на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал пассажир, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса.

Из-за инцидента с пассажиром на "серой" ветке метро прерывалось движение поездов от "Серпуховской" до "Чеховской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро вошло в график, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве приговорил к пяти годам экс-начальника Радиотехнических войск ВКС Кобана

В Москве упростили порядок согласования перепланировки квартир и нежилых помещений

Задымление возникло в здании Счетной палаты РФ

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Суд в Москве арестовал фигурантку дела о госизмене

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве вечером

Сергей Миронов сообщил о переломе ноги у сбитого его машиной курьера

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии

Мосгордума предложила назвать "Площадью ЛНР" территорию у посольства Германии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });