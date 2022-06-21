Скончался пассажир, упавший под поезд на станции "Боровицкая" столичного метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мужчина, упавший под прибывающий поезд на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, скончался, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах столицы.

"Он был экстренно госпитализирован в одну из московских больниц в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, спасти жизнь пострадавшего не удалось", - сказал собеседник "Интерфакса".

Ранее источник агентства говорил, что на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал пассажир, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса.

Из-за инцидента с пассажиром на "серой" ветке метро прерывалось движение поездов от "Серпуховской" до "Чеховской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В настоящее время движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро вошло в график, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.