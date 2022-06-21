Второй за день сбой произошел в столичном метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - На юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, сообщается во вторник в телеграм-канале столичного департамента транспорта во вторник.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что на "красной" ветке произошла незначительная просадка напряжения.

Позднее в дептрансе сообщили об устранении сбоя в движении. "Движение на Сокольнической линии вводится в график", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Это второй за день сбой в московском метро. Ранее агентство сообщало, что на станции "Боровицкая" под прибывающий поезд упал мужчина, он скончался по дороге в больницу.

Из-за инцидента с пассажиром на "серой" ветке метро прерывалось движение поездов от станции "Серпуховской" до "Чеховской". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.