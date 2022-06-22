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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Владимир Путин
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