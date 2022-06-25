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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

25 июня стало самым жарким днем в Москве с начала лета

25 июня стало самым жарким днем в Москве с начала лета
В Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Воздух на главной метеостанции столицы (ВДНХ) к 14:00 субботы разогрелся до 27,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня самый жаркий день с начала лета в Москве. Предыдущий максимум отмечался 9 июня - 27,6 градуса", - рассказал представитель метеобюро.

По его словам, воздух в городе продолжит прогреваться, но до температурного рекорда дня, установленного в 2010 году (33,1), будет далеко.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за крайне высокой температуры.

"Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне сообщил, что температура воздуха в Москве с 25 по 27 июня превысит 30 градусов и к понедельнику может достичь 33 градусов. По его информации, в ближайшие дни в столице будет высокий уровень ультрафиолетового излучения, в связи с чем синоптик рекомендовал не находиться на открытом солнце в дневные часы и носить одежду с длинными рукавами.

Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что из-за сильной жары городские службы работают в усиленном режиме. Коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию воздуха. На московских водоемах усилены меры безопасности.

Москва
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