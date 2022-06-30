В Москве безлимитные проездные будут действовать с первой поездки

Пока они действуют с момента продажи

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 1 сентября изменится порядок использования безлимитных проездных билетов: они будут действовать не с момента продажи, а с первой поездки, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет о билетах на 30, 90 и 365 дней.

По новым правилам, первую поездку по таким безлимитным билетам нужно совершить в течение десяти дней после их покупки. Если пассажир этого не успеет, билет активируется на 11 день.

Чиновники надеются, что это изменение поможет решить проблему очередей в кассы, которые образуются в начале недели.

Ранее аналогичное решение было принято для льготных проездных билетов учащихся.

На безлимитные билеты приходится более одной трети от общего числа поездок в общественном транспорте города.