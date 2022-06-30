Все турникеты московского метро будут принимать банковские карты до конца 2022 года

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Новые турникеты с функцией оплаты проезда банковской картой появятся на всех станциях столичного метро до конца текущего года, сообщил "Интерфаксу" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Обновили турникеты на "Рижской" - теперь они открываются в два раза быстрее, поэтому пассажиры станции стали более чем в два раза чаще оплачивать поездки банковскими картами. Уже в этом году такие же турникеты появятся на всех станциях метро, чтобы оплата проезда занимала как можно меньше времени", - сказал Ликсутов.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, уже полностью обновлены турникеты на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Фрунзенская" и "Рижская".