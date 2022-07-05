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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Движение по ЦКАД в Подмосковье прерывалось из-за обрыва ЛЭП в грозу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Раменском округе Подмосковья движение в районе 185-го километра ЦКАД перекрывали из-за падения на трассу оборванных электрических проводов. Провода порвало из-за удара молнии в опору линии электропередачи.

В ГК "Автодор" сообщили, что движение было перекрыто в обоих направлениях. Участников движения на время ремонта перенаправляли с внутренней стороны ЦКАД - через Рыболовское в Раменском округе, а с внешней - в район деревни Образцово в Домодедове.

Теперь движение полностью восстановлено.

Ливни с грозами и градом прошли в столичном регионе во второй половине дны во вторник.

ЦКАД Автодор Раменское Московская область
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