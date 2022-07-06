Дождь и гроза с градом ожидаются в Москве в среду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре до конца среды.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14:35 до 22:00 6 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.