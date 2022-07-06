Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Дождь и гроза с градом ожидаются в Москве в среду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре до конца среды.

МоскваВ Москве в грозу пострадали больше 25 автомобилейЧитать подробнее

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14:35 до 22:00 6 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с", - говорится в сообщении главного управления МЧС России по столице.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Пять человек пострадали из-за провала дорожного полотна на юго-западе Москвы

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

Суд в Москве арестовал адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

На юге Москвы загорелись ангары на площади более двух тысяч квадратных метров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });