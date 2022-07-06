В Москве в грозу пострадали больше 25 автомобилей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во время грозы в минувший вторник в Москве ветром повалило около трех десятков деревьев, механические повреждения получили более 25 автомобилей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Источник агентства в медицинских кругах столицы уточнил, что из-за непогоды в Москве никто не пострадал.

После ливней, во вторник вечером в комплексе городского хозяйства сообщали о 17 поваленных деревьях. Также там отмечали отсутствие скоплений воды.

Из-за обрыва электрически проводов и их падения на дорожное полотно вечером прерывалось движение по ЦКАД в Раменском округе Подмосковья.

Грозовой фронт с ливнями, градом и порывами ветра до 17-22 м/с пришел в столицу после днем 5 июля. К вечеру в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Больше всего досталось Восточному административному округу - 58 мм осадков, почти 62% от месячной нормы (94 мм).

Гидрометцентр России прогнозирует, что в среду в столичном регионе снова пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром (до 17 м/с). Воздух погреется до 28-30 градусов.