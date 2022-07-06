Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В Москве в грозу пострадали больше 25 автомобилей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во время грозы в минувший вторник в Москве ветром повалило около трех десятков деревьев, механические повреждения получили более 25 автомобилей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Источник агентства в медицинских кругах столицы уточнил, что из-за непогоды в Москве никто не пострадал.

После ливней, во вторник вечером в комплексе городского хозяйства сообщали о 17 поваленных деревьях. Также там отмечали отсутствие скоплений воды.

Из-за обрыва электрически проводов и их падения на дорожное полотно вечером прерывалось движение по ЦКАД в Раменском округе Подмосковья.

Грозовой фронт с ливнями, градом и порывами ветра до 17-22 м/с пришел в столицу после днем 5 июля. К вечеру в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Больше всего досталось Восточному административному округу - 58 мм осадков, почти 62% от месячной нормы (94 мм).

Гидрометцентр России прогнозирует, что в среду в столичном регионе снова пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром (до 17 м/с). Воздух погреется до 28-30 градусов.

Москва Гидрометцентр ЦКАД Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

На восток Москвы за час с небольшим обрушилось более 30% месячной нормы осадков

Территория около британского посольства в Москве переименована в "Площадь ЛНР"

"Оранжевый" уровень опасности объявили в Москве третий день подряд

Москвичи выступили за то, чтобы назвать в честь ЛНР территорию у посольства Британии

Пять человек пострадали из-за провала дорожного полотна на юго-западе Москвы

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

"Оранжевый" уровень опасности опять объявлен в Москве из-за жары

Одна из башен ЖК Capital Towers загорелась в Москва-Сити

Суд в Москве арестовал адвоката журналиста Сафронова по делу о фейках про армию

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

Крупный пожар в ангарах на юге Москвы потушен

На юге Москвы загорелись ангары на площади более двух тысяч квадратных метров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });