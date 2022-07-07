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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

В Москве из-за жары усилен противопожарный контроль

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве пятый день держится жаркая погода, из-за этого в городе усилили контроль за противопожарной безопасностью, в первую очередь, в парках, на природных территориях и в ТиНАО, сообщил журналистам заммэра города Петр Бирюков.

По его словам, пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории. Они следят, чтобы люди не жгли мусор и не использовали мангалы в неположенных местах, не устраивали пал травы.

"Специалисты проверяют, чтобы лесопарковые зоны были очищены от сухой растительности, валежника и мусора, беседуют с отдыхающими о правилах безопасного поведения", - добавил Бирюков.

Кроме того, по его словам, во всех административных округах подготовлены сводные отряды поливомоечной техники, на территории новой Москвы проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений. Заранее обследованы места забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, подготовлены вертолетные площадки.

В Москве пять дней подряд действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

По прогнозу синоптиков, в четверг в столице ожидается до 30 градусов, возможны гроза, кратковременные дожди и усиление ветра до 17 м/с.

Москва Петр Бирюков ТиНАО
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