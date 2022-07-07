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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

На Москву обрушился "залповый" ливень

На Москву обрушился "залповый" ливень
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в четверг.

"На город обрушился залповый ливень. Есть упавшие деревья и поврежденные конструкции", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

На улицах города работают 300 бригад и порядка 200 единиц техники "Мосводостока", а также бригады и техника инженерных и коммунальных компаний.

"В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях", - отмечается в сообщении.

Ранее власти предупредили москвичей о шквалистом ветре до 23 м/с и сильных ливнях вечером в четверг.

Москва
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