Мэрия Москвы пока не планирует полностью отменять COVID-ограничения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы не планируют полностью отменять ограничения, введенные в городе в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не объявит о ее окончании, говорится в ответе столичной мэрии на запрос партии "Яблоко" об отмене запрета на проведение публичных мероприятий.

"С учетом эпидемиологической ситуации в городе Москве происходит постепенная отмена введенных ранее ограничительных мер (...) Однако полностью отменять противоэпидемические ограничения преждевременно, о чем свидетельствует международный опыт (...) Риск осложнения ситуации по заболеваемости COVID-19 остается, в связи с чем в настоящее время на территории города Москвы продолжает действовать режим повышенной готовности", - отмечается в документе.

9 июля председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил мэру Москвы Сергею Собянину запрос с требованием снять запрет на проведение публичных мероприятий в городе в связи с отменой Роспотребнадзором введенных противоэпидемических ограничений на федеральном уровне. О снятии ведомством ограничений, включая обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и ограничения в местах общественного питания, стало известно 1 июля.

Последний указ мэра Москвы, касающийся коронавирусных ограничений, был опубликован 14 марта. Документом с 15 марта отменялись обязательное использование масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции; противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах; ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. В то же время запрет на проведение публичных мероприятий в столице сохранился.