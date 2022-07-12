Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве на 57%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На 57% вырос показатель заболеваемости COVID-19 в Москве за прошлую неделю, сообщили в столичном оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. (...) За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", - говорится в сообщении.

"Рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма "омикрона". (...) Очередной подъем связан с распространением субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма "Омикрон", - также заявили в оперштабе.

Там уточнили, что доля этих субвариантов доминирует в общей структуре заболеваемости в Москве.

В большинстве случаев заболевание требует лечения, которое схоже с классическим ОРВИ, поэтому уровень госпитализаций вырос на фоне подъема заболеваемости всего на 9%.

В оперштабе добавили, что в Москве есть необходимые мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в городе свободно две трети коечного фонда для пациентов с COVID-19. Дежурные отделения ОРВИ загружены только на 40%, при этом их работу усилили.

Также стало известно, что столичные власти рекомендовали москвичам вернуться к ношению масок в закрытых помещениях.

"Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "Омикрона"", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале социального комплекса столицы.

С 15 марта, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в столице отменялись обязательное использование масок в помещениях и транспорте, соблюдение социальной дистанции; противоэпидемические меры на предприятиях и в организациях, такие как регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах; ограничения на курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. В то же время запрет на проведение публичных мероприятий в столице сохранился.