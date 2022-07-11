"Оранжевый" уровень погодной опасности вновь объявлен в Москве

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Аномальная жара ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр России. В регионе объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности: ожидается жара до 31-33 градусов.



Предупреждение действует до 18:00 понедельника.

Первая волна аномальной жары в столице отмечалась с 25 по 27 июня, вторая - с 3 по 7 июля. В городе действовал "оранжевый" уровень опасности.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что самым жарким днем нынешнего лета пока остается 27 июня.

"В этот день на ВДНХ температура воздуха достигала 32,1, в центре Москвы - 33,3 градуса", - уточнил представитель метеобюро.