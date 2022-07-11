МЧС предупредило москвичей о грозе в понедельник

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Спасатели предупредили жителей Москвы о дожде с грозой и сильном ветре во второй половине дня.

Как отмечается в сообщении главного управления МЧС России по столице со ссылкой на данные Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Водителям транспортных средств рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Сильная гроза обрушилась на Москву 10 июля. В результате непогоды погибли два человека. По данным комплекса городского хозяйства, в воскресенье менее чем за два часа в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков.