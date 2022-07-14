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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

В центре Москвы могут построить глубокий тоннель для МЦД-5

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В центральной части столицы для соединения Ярославского и Павелецкого направлений железных дорог в рамках проекта Московских центральных диаметров могут построить глубокий тоннель. Об этом сообщила в интервью "Интерфаксу" председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в четверг.

"Эти радиусы нужно соединять, и подземный тоннель – эффективное решение этой задачи. Сейчас такой вариант прорабатывается специалистами профильных железнодорожных проектных институтов и подразделений Москомархитектуры", - сказала Княжевская.

По ее словам, строительство глубокого тоннеля с четырьмя подземными станциями и пересадками для интеграции с метро – это технически сложный и дорогостоящий проект, но эффективность такого варианта ожидается достаточно высокая.

"Пока трассировка МЦД-5 только прорабатывается. Пока планируется сохранить два радиальных маршрута: "Павелецкий вокзал - Домодедово", "Ярославский вокзал - Пушкино" и "Ярославский вокзал - Королев", - сказала Княжевская.

Она отметила, что на протяжении этого диаметра планируется строительство девяти пешеходных переходов, а после проработки и дополнительного анализа транспортной ситуации будут приниматься решения о строительстве новых остановок.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

Москва
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