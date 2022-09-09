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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Третью и четвертую линии МЦД планируют запустить в 2023-2024 гг.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Две линии Московских центральных диаметров (МЦД) - третью и четвертую - планируют запустить в течение ближайших полутора лет, сообщил заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

"У нас третий-четвертый (МЦД - ИФ) есть план открыть в конце следующего года - начале 2024 года. Работы все идут", - сказал Ликсутов на встрече с журналистами.

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Он добавил, что подвижной состав для новых линий МЦД частично приобретут за счет инфраструктурного кредита, предоставленного правительству Москвы федеральными властями.

Что касается пятой линии МЦД, то сейчас проект ее строительства обсуждается. По словам Ликсутова, к маю 2023 года появится понимание, можно ли его реализовать.

МЦД призваны соединить территории Москвы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 "Одинцово-Лобня" ("Белорусско-Савеловский") протяженностью 52 км и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" ("Курско-Рижский") длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

В перспективе планируется запуск еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.

Москва МЦД
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