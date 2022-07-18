Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД РФ Умнова

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение об аресте помощника главы МВД России Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суд Москвы от 6 июля 2022 года об избрании в отношении Умнова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 сентября 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалобы защиты, поданная на постановление - без удовлетворения", - сказали агентству в суде.

Защита Умнова настаивала на незаконности решения суда первой инстанции.

Умнову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Вместе с ним были задержаны еще трое фигурантов: старший судебный пристав Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елена Копьева, экс-замначальника главка МВД по Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов, а также начальник УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов.

По данным следствия, в период с 2016 по 2020 годы должностные из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".