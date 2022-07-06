Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Умнова арестовали на два месяца, до 5 сентября, соответствующее решение огласила судья Лена Ленская.

Судебное заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Басманный суд в среду также отправил в СИЗО двух других обвиняемых по делу - старшего судебного пристава отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елену Копьеву и экс-замначальника главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова.

Позднее столичный суд рассмотрит ходатайство об аресте последнего задержанного накануне фигуранта - начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.

В суде отметили, что всем фигурантам предъявлено обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Умнов ранее занимал пост начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" член ОНК Ева Меркачева, он не признает вину в предъявленном обвинении и считает его "глупостью и абсурдом".

Задержания в петербургском главке МВД

В среду в пресс-службе МВД "Интерфаксу" сообщили о задержании трех сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

"В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали журналистам в МВД.

По данным полиции, в период с 2016 по 2020 годы несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества в целях личного использования".

В МВД сообщили, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) возбуждено и расследуется Следственным комитетом РФ с июня 2020 года. В рамках расследования сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России проведен ряд обысков.