МВД подтвердило задержание в Петербурге высокопоставленных полицейских

Среди задержанных помощник министра Сергей Умнов

Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МВД подтвердили задержание помощника министра внутренних дел Сергея Умнова и двух представителей руководства ГУ МВД по Петербурге и Ленобласти по подозрению в злоупотреблениях.

"ФСБ России, ГУСБ МВД России и СК России выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - говорится в пресс-релизе министерства.

Следствие установило, что с 2016 по 2020 год представители руководства главка злоупотребили полномочиями, приобретя на средства Фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущество ради личного использования.

Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД России провели обыски по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года органами СК по статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

Фигурантами дела, кроме Умнова, также стали начальник УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника регионального главка МВД Иван Абакумов.

"Они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Об обысках дома и на работе у Алексея Семенова 5 июля сообщал источник "Интерфакса". Всех трех фигурантов дела назвал "Коммерсантъ".

Региональное издание 47news связало обыски с делом 2020 года, связанном с обособленными межрайонными регистрационно-экзаменационными отделами (МРЭО) ГИБДД. В июле 2020 году информированный источник сообщал "Интерфаксу" об обысках в 11 петербургских "коммерческих" МРЭО. Сейчас все обособленные МРЭО в регионе закрыты.

Так называемые коммерческие МРЭО, появившиеся в Петербурге в 1990-х, были местной особенностью в предоставлении государственных услуг по линии ГИБДД. Открыли их под предлогом того, что официальные МРЭО не справляются с объемом работы, а казенных возможностей для расширения в этой сфере нет. Так, коммерсанты стали безвозмездно предоставлять сотрудникам ГИБДД помещения с оргтехникой, доход предприниматели получали от посредничества: например, предлагали клиенту подготовить за него необходимый пакет документов. Прибегать к этим услугам было необязательно, но люди нередко соглашались, желая избежать очередей и сэкономить время.