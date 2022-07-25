Почти половина месячной нормы осадков обрушилась на Москву за несколько часов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Грозовые ливни прошли в столице, на некоторых улицах отмечались подтопления, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"Почти 50% месячной нормы осадков выпало в столице за несколько часов", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано в Восточном (45 мм), Северо-Восточном (42 мм) и Северном (40 мм) административных округах.

Месячная норма осадков июля в Москве - 94 мм.

"По состоянию на 21:00, скоплений воды на городских магистралях не зафиксировано", - уточнили в комплексе городского хозяйства.

Там заявили, что в течение 30 минут вода самотеком уходила в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск осадков обеспечивали бригады "Мосводостока".

В мэрии рассказали, что на шоссе Энтузиастов в течение 10 минут было ликвидировано скопление воды на трамвайных путях.

Для ликвидации подтопления на Проспекте Мира в районе ВДНХ и станции метро "Алексеевская" бригадами "Мосводостока" использовалась откачивающая техника, открывались дождеприемные решетки для увеличения пропускной способности ливневой сети. Скопления воды были ликвидированы в течение получаса.

Подтопления также отмечались на улицах Нижегородская и Солянка. Все дождевые потоки приняла водосточная сеть.

"По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных дождей сохраняется до конца суток. Бригады ГУП "Мосводосток" продолжают дежурить на улицах города", - отмечается в сообщении.