До 10 мм осадков выпало в Москве менее чем за час

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли в некоторых районах столицы, водосточная сеть справляется с выпавшим объемом осадков. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в понедельник.

"До 10 мм осадков выпало в некоторых районах города менее чем за час", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, наиболее интенсивные дожди прошли на юго-востоке и востоке Москвы.

Власти уточнили, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока", скопления воды носят кратковременный характер.

По информации столичного департамента транспорта, на шоссе Энтузиастов из-за скопления воды на путях задерживались трамваи четырех маршрутов. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее столичный главк МЧС предупредил москвичей о дождях, грозе и порывах ветра до 17 м/с во второй половине дня.