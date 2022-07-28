В Москве за час выпало до 15 мм осадков

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Грозовые ливни обрушились на столицу в четверг, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства

"До 15 мм осадков выпало в отдельных районах города всего за час", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге Москвы. Ливни также прошли на юго-западе и северо-западе, в настоящее время наблюдаются в восточной части города.

"По прогнозам синоптиков, вероятность интенсивных осадков сохранится минимум до 20:00. Непогода может сопровождаться порывами ветра до 20 м/с", - предупредили власти.