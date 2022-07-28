МЧС ждет ливни с градом в Москве с полудня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В столичном регионе с полудня и до конца суток 28 июля Росгидромет ожидает ливни, грозу, град и ветер, скорость которого при порывах может достигать 20 метров в секунду, сообщило управление МЧС по Москве.

Спасатели традиционно рекомендовали пешеходам держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам напомнили о необходимости в непогоду снижать скорость, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями.

По прогнозу Гидрометцентра России, днем в четверг в регионе будет 25-27 градусов тепла, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Днем ранее заммэра Москвы Петр Бирюков предупреждал, что в отдельных районах города за среду и четверг может выпасть до 40 мм осадков.