Задержано руководство московского хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Задержаны учредитель и директор столичного хостела, в котором накануне в результате пожара погибли восемь человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

"В порядке ст. 91 УПК РФ задержан 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор, с ними выполняются необходимые следственные действия. По месту проживания фигурантов проводятся обыски", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Отмечается, что одной из основных версий произошедшего является неисправность электропроводки, для установления точной причины возгорания назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания на улице Алма-Атинской в Москве, в результате восемь человек погибли, еще трое пострадали.