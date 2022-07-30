Суд в Москве арестовал руководителей хостела, где при пожаре погибли восемь человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отправил под арест владельца и генерального директора столичного хостела, где во время пожара погибли восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

До 29 сентября под стражу заключены 55-летний Рауф Миронов, а также 24-летняя Элеонора Миронова.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Ночью 29 июля в хостеле, расположенном на улице Алма-Атинская в Москве, произошло возгорание, в результате которого погибли восемь человек.

В столичном Следственном комитете заявили, что следствие рассматривает различные версии случившегося, одна из основных - неисправность электропроводки.