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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Установлены личности погибших при пожаре в московском хостеле

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура сообщила об установлении личности жертв пожара в хостеле на юге Москвы.

"Установлены личности восьми погибших в результате пожара в хостеле на юге Москвы. Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних. Возраст еще одного мужчины устанавливается", - сказали в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы, добавили там.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что среди погибших - граждане РФ, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана.

В ночь на пятницу в хостеле, расположенном на первом этаже 16-этажного дома на улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек, еще четверо пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Москва
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