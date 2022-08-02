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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Третьяковская галерея возобновила работу всех зданий после анонимной угрозы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Главное здание Государственной Третьяковской галереи, Новая Третьяковка на Крымском Валу и Инженерный корпус возобновили работу после анонимной угрозы.

"Все музеи Третьяковской галереи работают в обычном режиме", - говорится в сообщении на сайте музея.

Ранее сообщалось, что Государственная Третьяковская галерея прекратила работу главного здания, Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском валу из-за анонимной угрозы, посетители были эвакуированы. За последнюю неделю это второй такой случай: ранее посетителей эвакуировали из всех зданий 30 июля.

Третьяковская галерея
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